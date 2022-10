Fabian Le Castel crée le Hurlu Comedy Club !

Ce sont deux frères hors du commun. Sebastiano et Silvano Caira sont passionnés de mécanique et restaurent d’anciennes Formule 1 dans leur atelier de Braine le Comte. Et c’est unique en Europe. Les deux frères ont par exemple remis sur pied la F1 de Michael Schumacher ou celle d’Emerson Fittipaldi. Des petits bijoux qui valent souvent un million d’euros une fois refaits. Frédéric Deborsu a accompagné ces deux fanas de Formule 1 à Francorchamps et dans leur atelier. L’occasion de faire découvrir ces magnifiques ancêtres qui roulent toujours… à plus de 300 kms/heure. Accrochez-vous !