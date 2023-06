Fabian le Castel commente le changement de carrière de Benoit Poelvoorde dans le Cactus

Fabian le Castel passe en revue l'actualité avec humour dans le Cactus du 8/9. Et parmi les gros titres, il s'intéresse à Benoit Poelvoorde qui abandonne le cinéma pour un gros projet aux Etats-Unis. Il nous en dit plus sur ce changement de carrière… dans la voix de l'acteur !

"Ah c’est un projet énorme, ambitieux et très difficile à mener à bien !, explique l'acteur belge incarné par notre humoriste. Il s’agira de lancer un fast food diététique aux USA, oui mon p’tit bonhomme ! Ah je t’avais dit que c’était ambitieux et difficile à mener ! Non, non et si j’y arrive, je compte même leur faire prendre conscience aux Ricains qu’il existe d’autres pays dans le monde : mieux, essayer de leur apprendre à les replacer sur une carte ! C’est énorme mes projets ! Et c’est pas fini, si j’y arrive, je compte aller encore plus loin : apprendre aux policiers de là-bas à ne plus descendre un noir juste parce qu’il passe devant lui ! J’te dis, c’est un projet énorme et j’ai du boulot pour les quatre prochains siècles vu leur tendance dans certains états à retourner au moyen-âge ! D’ailleurs, je leur ai demandé si le projet ne risquait pas d’avorter ? Ils sont tellement cons qu’ils m’ont dit que c’était illégal chez eux !"