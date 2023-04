Fabian Cancellara sous le charme de Tadej Pogacar après sa victoire sur l'Amstel : "C'est un jour historique pour le cyclisme"

L'ogre Tadej Pogacar, insatiable, a signé son onzième succès cette saison en remportant en solitaire l'Amstel Gold Race, dimanche à Valkenburg au sud des Pays-Bas. Une nouvelle performance de haut vol de la part du Slovène, que salue l'ancien champion suisse Fabian Cancellara, questionné après la course par notre envoyé spécial Jérôme Helguers.

"Aujourd'hui on a vu un super Tadej" déclare Fabian Cancellara. "Il a fait une super course. Il était le grand favori, encore plus avec les absences de van Aert, van der Poel ou Evenepoel."

"C'est une jolie victoire pour lui mais c'est un jour historique aussi pour le cyclisme. Il a gagné l'Amstel Gold Race en ayant déjà gagné le Tour de France" enchaîne le triplé vainqueur de Paris-Roubaix, qui met en garde contre l'impression de facilité que dégage le double lauréat du Tour de France. "Le vélo ce n'est jamais facile, c'est toujours dur" termine le Suisse. "On a l'impression que c'est facile. avant j'ai aussi donné cette impression sur certaines course mais il a avant tout bien joué sa carte dans le Keutenberg."