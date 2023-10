Fabcaro : "J’aime bien les gens qui ratent, on touche à l’humain dans l’échec"

Fabcaro caricature généreusement la production cinématographique et nous offre une belle satire du septième art. Mais la réalité est-elle si éloignée de sa description ?

"J’avais l’impression de pousser le curseur de l’absurde un petit peu loin, mais quand le livre est sorti, quelques personnes du cinéma l’ont lu et ils m’ont dit : 'Ecoute, c’est super, je me suis marré, mais cela m’a aussi un petit peu déprimé car j’ai eu l’impression de lire l’histoire de ma vie'. En fait c’est peut-être un peu plus réaliste que ce que je croyais".