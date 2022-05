FA Cup : Vainqueur aux tirs au but, Liverpool frustre encore un Chelsea maudit

Contrairement à la première période, Chelsea sort en trompe des vestiaires avec trois occasions en 2’30’’. Alonso et Pulisic donnent des sueurs froides aux fans des Reds. Le gaucher espagnol manque ensuite de surprendre Becker sur un coup franc vicieux qui finit sa course sur la barre (48e). Diaz amorce la réplique de Liverpool avec deux tirs qui flirtent avec l’objectif (52e et 61e). Les occasions sont là, mais la mire est mal réglée des deux côtés. La feuille de stats cumulées ne renseigne que 4 tirs cadrés en 20 tentatives à la 75e !



Les deux formations veulent forcer la décision avant la prolongation. Liverpool est tout, tout près d’y parvenir. Et par deux fois encore bien. Diaz (83e) et Andy Robertson (85e) trouvent le montant coup sur coup. Le Colombien gaspille une nouvelle balle de match (90e).



Après deux partages en championnat et une finale de la Ligue décidée aux tirs au but, Chelsea et Liverpool ont décidément du mal à se départager cette saison. Les minutes défilent et la crispation s’empare des 22 acteurs. Elle les envoie directement aux tirs au but.



César Azpilicueta, 2e tireur londonien, est le premier à rater. Mendy s’interpose devant Sadio Mané pour prolonger le suspense. Finalement, l’échec de Mason Mount offre à Konstantinos Tsimikas une nouvelle occasion de conclure. Le défenseur grec ne tremble pas et fait chavirer le peuple rouge de Liverpool.



Les Reds retrouvent la parfum enivrant d'une victoire en FA Cup pour la première fois depuis 2006 et un succès déjà arraché aux tirs au but contre West Ham.