FA Cup : Salah et van Dijk sortent blessés, Klopp rassurant

Mohamed Salah et Virgil van Dijk sont sortis blessés, samedi, lors de la finale de la Coupe d'Angleterre, remportée par Liverpool contre Chelsea (0-0, 6-5 ap. t.a.b.), mais Jürgen Klopp s'est montré rassurant sur leur présence en finale de la Ligue des Champions face au Real Madrid.

"Les deux (joueurs) sont OK (...) Je pense que les deux iront bien" pour la finale le 28 mai au Stade de France, a-t-il expliqué après le match, en conférence de presse.

"+Mo+ est venu me voir et m'a dit qu'il pouvait continuer", a-t-il également, mais l'entraîneur allemand a préféré ne pas prendre de risque et l'a remplacé après une demi-heure de jeu.

Van Dijk est, lui, sorti à la fin du temps réglementaire, laissant sa place pour la prolongation.

"Il a eu un petit soucis, mais il va bien", a assuré Klopp à son sujet, tout en admettant qu'il était probable que les deux joueurs ne soient pas alignés mardi, en championnat, contre Southampton, même si Liverpool peut encore théoriquement être champion.

"J'ai pu remplacer Salah et van Dijk par Diogo Jota et Joel Matip. C'est la situation la plus confortable que j'ai jamais connue comme entraîneur", a encore souligné l'Allemand.

Vainqueur des deux coupes domestiques cette saison, Liverpool court après un quadruplé historique pour un club anglais et a encore deux journées de championnat et la finale de la C1 à disputer.

Ses chances de remporter la Premier League ne tiennent cependant qu'à un fil, Manchester City ayant 3 points d'avance et une différence de buts nettement favorable.

Les Citizens se déplacent dimanche à West Ham pour la 37e journée avec l'intention de porter leur avance à 6 points, ce qui sonnerait pratiquement le glas des derniers espoirs des Reds.