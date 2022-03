FA Cup : Romelu Lukaku offre la qualification à Chelsea pour les quarts, Origi passe aussi avec un assist

Divock Origi était titulaire du côté de Liverpool qui recevait Norwich. Et le Diable Rouge s’est lui aussi montré décisif. Sur le premier but des Reds, Origi est trouvé dans le rectangle et isole bien Minamino qui conclut l’action.

Liverpool s’est finalement imposé 2-1 grâce à un doublé de Minamino avant que Rupp ne réduise l’écart à un quart d’heure du terme. Origi a été remplacé à la 84e par Sadio Mané.

Les Reds et les Blues seront donc au rendez-vous pour les quarts de finale de la FA Cup.