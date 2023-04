FA Cup : Manchester United défait Brighton aux tirs au but et rejoint Manchester City en finale

Manchester United a remporté aux tirs au but la demi-finale de la FA Cup qui l’opposait à Brighton, dimanche dans le stade de Wembley, à Londres. Après 120 minutes sans le moindre but (0-0), les Red Devils ont triomphé au bout du suspense 7-6.

Erik Ten Hag et Roberto De Zerbi se sont livrés une bataille tactique, et les deux portiers ont défendu avec succès leurs cages face aux quelques assauts de part et d’autre. Le match est resté relativement fermé pendant les nonante premières minutes qui se sont achevées sur un score vierge. En prolongations, les organismes affaiblis ont permis un jeu plus débridé, et Manchester United comme Brighton auraient pu s’épargner la douleur de disputer une séance de tirs au but, si David De Gea et Robert Sanchez n’avaient pas poursuivi leurs bonnes performances.

Aux tirs au but, les douze premiers tireurs ont transformé leurs essais, avant que March n’envoie le sien hors du cadre défendu par De Gea. Lindelöf n’a plus eu qu’à convertir le sien pour envoyer Manchester United en finale de FA Cup pour la première fois depuis 2018 et la défaite contre Chelsea (1-0). United rejoint donc en finale son voisin et rival de City. Les Skyblues ont remporté leur propre demi-finale samedi aux dépens de Sheffield United (3-0). Riyad Mahrez a inscrit un triplé pour disposer des Blades, dernier pensionnaire de Championship encore en lice en Coupe d’Angleterre. Kevin De Bruyne est resté sur le banc pendant toute la rencontre. L’affiche, inédite en finale de la FA Cup, aura lieu le 3 juin prochain à 16h00 (belges), toujours dans l’antre mythique de Wembley. La saison dernière, Liverpool avait remporté la Coupe aux tirs au but contre Chelsea (0-0, 6-5 aux t.a.b.).