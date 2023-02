F1 : Zhou Guanyu devant Verstappen et Alonso lors de la seconde journée d’essais au Bahreïn

Zhou Guanyu, au volant d’une Alfa Romeo, a dominé les chronos vendredi lors de la deuxième journée des essais d’avant-saison de Formule 1 organisés sur le circuit de Sakhir au Bahreïn.

Le Chinois était en piste lors des deux séances du jour, le matin et l’après-midi. Il a signé son meilleur temps sur les 133 tours accomplis en 1 : 31.610. Il a devancé le double champion du monde le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull), qui a réalisé 47 tours, de 40/1000 de seconde. L’Espagnol Fernando Alonso (Aston Martin), 2e jeudi derrière Verstappen, a signé le 3e temps du jour à 595/1000e après avoir couvert 130 tours. Un autre Néerlandais Nyck de Vries (Alpha Tauri) a réussi le 4e chrono à 612/1000e et l’Allemand Nico Hülkenberg (Haas) le 5e à 856/1000e. Le débutant américain Logan Sergeant ne s’est pas ménagé avec un record de 154 tours effectués au volant de la Williams et un 7e chrono à 939/1000e juste entre les Ferrari de Carlos Sainz et de Charles Leclerc. George Russell (Mercedes), aux prises avec des soucis hydrauliques, a signé le 13e chrono à 2.044 secondes. Lewis Hamilton, qui a piloté la Mercedes W14 le matin, a terminé avec le 15e temps à 2.344 secondes.

Samedi, une troisième et dernière journée d’essais officiels précédera le Grand prix d’ouverture qui se courra le dimanche 5 mars sur ce même circuit de Sakhir au Bahreïn.