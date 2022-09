F1 : Williams et Nicholas Latifi mettront un terme à leur collaboration en fin de saison

On le pressentait, c’est à présent officiel, Nicholas Latifi et Williams mettront un terme à leur collaboration à l’issue de la saison 2022 de Formule 1 soit à la fin du contrat qui liait les différentes parties. L’écurie britannique l’a annoncé dans un communiqué. "Au nom de toute l’équipe, je voudrais remercier Nicholas pour ses trois années de travail acharné avec Williams. C’est un grand pilote qui a une excellente attitude envers ses collègues et son travail" commente Jost Capito. "Notre collaboration touche maintenant à sa fin, mais je sais qu’il s’investira pleinement pour le reste de la saison. Nous lui souhaitons la meilleure des chances pour son avenir, tant dans le cockpit qu’en dehors" poursuit le CEO et manager de Williams.

Nicholas Latifi a fait ses débuts en Formule 1 chez Williams en 2020 à l’occasion de Grand Prix d’Autriche. Depuis lors, le pilote canadien a disputé 55 courses pour l’écurie britannique marquant depuis ses débuts seulement sept points en championnat du monde. "Je voudrais profiter de cette occasion pour remercier tout le monde chez Williams Racing pour ces trois dernières années. Bien que nous n’ayons pas obtenu ensemble les résultats que nous espérions, cela a quand même été un voyage fantastique. Obtenir ces premiers points en Hongrie l’année dernière a été un moment que je n’oublierai jamais. A présent, je vais passer au prochain chapitre de ma carrière mais je garderai des souvenirs spéciaux de mon passage chez Williams" confie le pilote canadien dans un communiqué.

La saison passée lors du Grand Prix d’Abu Dhabi, Nicholas Latifi avait été victime d’une sortie de piste qui l’avait contraint à abandonner. Un accident qui avait nécessité l’intervention de la voiture de sécurité et permis à Max Verstappen de devenir champion du monde sur le fil au détriment de Lewis Hamilton. Si Alexander Albon a déjà été confirmé dans un des deux baquets, Williams n’a pas encore annoncé le successeur de Latifi. Il pourrait s’agir du Néerlandais Nyck de Vries ou de l’Américain Jesse Sergeant.