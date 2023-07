Voilà pourquoi Brad Pitt n’était pas au Grand Prix de F1 de Spa-Francorchamps

Ce dimanche 30 juillet a eu lieu le Grand Prix de F1 de Belgique. Brad Pitt était supposé rouler sur le circuit de Spa-Francorchamps avant le début de la course officielle, pour tourner des scènes pour son film "F1" produit avec Lewis Hamilton. Malheureusement pour les fans, l'acteur a finalement annulé sa venue quelques jours avant. En soutien aux grévistes à Hollywood, le tournage est donc mis en pause, annonce Sky News.

L'agence de presse Press Association a justifié la décision de l'acteur : "M.Pitt est très solidaire avec ses collègues membres du syndicat des acteurs".

Pour rappel, de nombreux acteurs sont en grève depuis le 13 juillet. Tout comme les scénaristes, ils manifestent pour l'obtention d'un contrat plus juste. Ils demandaient notamment une hausse de leurs salaires ainsi qu'une régulation de l'intelligence artificielle dans leur travail.

Ces grèves ont causé le report de plusieurs grandes cérémonies, telles que les Emmy Awards et le Festival de Locarno, et ont mis à l'arrêt la production de nombreux films et séries : "Dune 2", "Aquaman 2", "Deadpool 3", "Wicked", "Beetlejuice 2", la dernière saison de "Stranger Things", et bien d'autres encore. Le film sur la F1 coproduit par Lewis Hamilton, Jerry Bruckheimer ("Pirates des Caraïbes", "Le Flic de Beverly Hills") et Brad Pitt lui-même s'ajoute donc à la longue liste.

Si on sait que l'acteur de "Fight Club" tient le rôle d'un pilote sorti de sa retraite pour entraîner un jeune champion, le nom et la date de sortie du long-métrage restent quant à elles encore inconnues à ce jour. Brad Pitt avait déjà commencé à tourner des scènes sur le circuit de Silverstone ce début juillet en Angleterre, au Grand Prix F1 d'Angleterre, et devrait reprendre à Las Vegas en novembre.

À noter que des plans de Spa-Francorchamps seront tout de même intégrées dans le film, malgré l'absence de la star américaine sur place, comme l'ont appris nos confrères de la DH.