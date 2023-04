F1 : Verstappen fidèle, Alonso voit triple, Leclerc aux fraises… 5 tendances avant le GP d'Azerbaïdjan

Depuis plusieurs saisons déjà, la Formule 1 a retrouvé de nombreuses couleurs. La discipline est suivie, elle peut relancer une certaine expansion (vers les Etats-Unis, avant l’Afrique du Sud ?) et construire, pour 2023, une saison avec 23 courses (du jamais vu).

Les courses sont prenantes et les décideurs de la F1 vont tenter de pimenter tout cela avec une nouveauté sur six courses : plus de séance de qualifications et moins d’essais libres. Une séance qualificative se tiendra pour déterminer l’ordre de départ spécifiquement pour la course sprint. Ce sera le cas en Azerbaïdjan, en Autriche (2 juillet), en Belgique (30 juillet), au Qatar (8 octobre), aux États-Unis (Austin, 22 octobre) et au Brésil (5 novembre).

Les pilotes ne prenaient pas tous les risques lors des courses sprint afin de protéger une position sur la grille en vue de la course du dimanche. Ce ne sera plus le cas, on devrait donc gagner en spectacle.