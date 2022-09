F1 : Verstappen enfin sur le podium à Monza, Leclerc pas heureux, Russell mitigé

Le leader incontesté du championnat du monde de Formule 1 Max Verstappen (Red Bull) a remporté son 5e GP de rang, à Monza en Italie, privant Charles Leclerc et Ferrari d'une victoire à domicile. George Russell (Mercedes) a pris la 3e place.

"J’étais 7e sur la grille, mais j’ai eu un premier passage de la chicane assez clair. J’ai rapidement pu trouver le rythme que je souhaitais. La gestion des pneus était bonne. On a connu une super course. Tout a très bien fonctionné. Notre rythme était vraiment bon. A la fin de l’épreuve, on a pu se contenter de gérer. On a dû terminer derrière une voiture de sécurité malheureusement. C’est ma première apparition sur le podium ici : ça a pris du temps, mais j’y suis enfin arrivé", a indiqué Verstappen.

Encore en pole, Leclerc voulait renouer avec la victoire sur les terres de Ferrari, après plusieurs courses difficiles. Le Monégasque doit se contenter d'une 2e place et était forcément déçu. "Je ne suis pas heureux. On avait un bon rythme, tout comme Max mais on s'y attendait. On est rentré aux stands durant le premier Virtual Safety Car mais il s'est malheureusement arrêté quand on était dans le pit don on a perdu du temps. On savait que cela serait difficile à partir de ce moment. Un mauvais choix stratégique ? C'est facile à dire après la course mais à l'instant T on ne sait pas ce qu'il va arriver donc on assume nos choix".

Sur le podium pour la septième fois en 2022, le régulier Russell était mitigé. "Je suis satisfait du résultat mais pas de la performance. C'est un week-end bizarre car on était dans le rythme vendredi lors des essais libres. Mais on était trop loin des premiers ce dimanche, j'ai passé une course assez solitaire. On doit en revanche être satisfait car on glane des podiums quand on est dans le rythme mais aussi quand on ne l'est pas".