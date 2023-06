F1 – Vanessa Maes, confiante pour l’avenir du GP de Belgique : "Les choses ont l’air de s’orienter de la bonne façon"

Promotrice du Grand Prix de Belgique, Vanessa Maes est présente au Canada, cadre de la huitième manche de la saison de F1.

Notre envoyé spécial, Gaëtan Vigneron, en a profité pour lui tendre le micro, quelques jours après sa rencontre avec Stefano Domenicali, patron de la Formule 1 au sujet de l’avenir du GP de Belgique. "L’entrevue a été positive, il est désormais ouvert à la discussion vis-à-vis de nous. On ne s’emballe pas, on n’a encore rien signé mais les choses ont l’air de s’orienter de la bonne façon", affirme Vanessa Maes.

Si c’est effectivement bien parti pour avoir une course dans le Royaume l’année prochaine, qu’en est-il pour après ? "On ne sait pas encore dire ce qu’il se passera après 2025. On sait que Liberty Media (propriétaire de la F1, ndlr) a envie d’un avenir avec Spa-Francorchamps. Il y a deux ans, c’était très compliqué, ils nous ont clairement dit qu’ils ne voulaient plus revenir en Belgique. Mais on a beaucoup travaillé et ça a permis de revenir à ce qu’on se dise que notre pays mérite d’être au calendrier. On a un circuit historique, mais tourné vers l’avenir".

Notre Grand Prix à domicile pourrait-il connaître une alternance avec un autre pays ? "On n’en sait rien. Ce qui est important, c’est de sécuriser 2024. J’espère qu’on sera au calendrier, en tout cas ils nous laissent penser qu’il y a des possibilités. On verra la suite mais on est confiant".

Quant au GP de Belgique de cette année, il aura lieu le 30 juillet prochain.