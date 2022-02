F1 : une multitude de changements en 2022 avec une révolution technique en toile de fond

Il y aura toujours 3 courses sprint sur la saison (à Imola, en Autriche et au Brésil) mais avec une autre attribution plus importante de points.

On saluera encore l’arrivée d’un nouveau GP à Miami en mai et toujours le GP de Belgique à la fin du mois d’août.

Le Directeur de course controversé de la saison dernière, Michaël Masi, a été écarté pour un nouveau duo en alternance (Eduardo Freitas et Niels Wittich), avec le soutien d’un conseiller expérimenté (Herbie Blash) et même la mise en place d’une sorte de VAR de la F1. Les communications radio avec la Direction de course ont été bannies.

Il y aura aussi l’obligation pour les teams de faire rouler un jeune pilote pour au moins 2 séances libres du vendredi matin.

Un seul rookie sera au départ de la nouvelle saison, le chinois Guanyu Zhou chez Alfa Romeo aux côtés de Valtteri Bottas.

Une saison 2022 qui sera aussi la première sous la Présidence de Mohammed Ben Sulayem à la tête de la Fédération Internationale Automobile.

Pour le reste, on ose croire à un nouveau duel entre Verstappen et Hamilton, avec pourquoi pas d’autres pour se mêler à la bagarre… Pourquoi pas Russell, le nouvel équipier d’Hamilton chez Mercedes, les 2 pensionnaires de chez Ferrari (Leclerc et Sainz) ou encore Norris ou d’autres…

De manière plus générale, la question à l’aube de cette campagne est de savoir si cette ère nouvelle bousculera ou non la hiérarchie… Faites vos jeux…

Le tout à suivre encore sur tous les medias de la RTBF.