F1 : Suivez les qualifications du GP d'Autriche (direct vidéo 17h00)

Ce week-end, c’est le 9e Grand Prix de la saison avec le GP d’Autriche. Sur le circuit du Red Bull Ring de Spielberg, Max Verstappen voudra continuer à asseoir sa domination au classement général.

Après avoir égalé Ayrton Senna avec une 41e victoire lors du GP du Canada, Max Verstappen fera figure de favori à nouveau lors du 9e rendez-vous de la saison du petit monde de la Formule 1.

Le Néerlandais, déjà auteur de six victoires en huit courses (on rappelle que le GP d’Italie a été annulé), Max possède déjà un bel avantage sur le 2e au général, son équipier Sergio Perez. Et pour ce nouveau rendez-vous de F1, les pilotes participeront à la deuxième des six courses sprints programmées.

Place donc directement aux qualifications ce vendredi afin d’établir la grille de départ la course de dimanche.