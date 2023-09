F1 Singapour : victoire de Carlos Sainz, fin de série pour Max Verstappen et Red Bull

Petit coup de tonnerre ce dimanche à Singapour ! Après quatorze victoires en autant de courses cette saison, dont dix consécutives de Max Verstappen, Red Bull ne monte pas sur la plus haute marche d’un podium de F1. Au terme d’un Grand Prix maîtrisé de bout en bout, le poleman Carlos Sainz est le grand vainqueur du jour pour la deuxième fois de sa carrière. Le pilote Ferrari l’emporte devant Lando Norris et Lewis Hamilton. Quant à Verstappen, il se classe cinquième, juste derrière Charles Leclerc.

Au départ, l’Espagnol ne se fait pas surprendre et prend rapidement les commandes devant George Russell. Tandis que derrière, le Monégasque passe rapidement Hamilton, fautif dans le premier virage.

Le premier tournant du Grand Prix a lieu au vingtième tour et la voiture de sécurité qui fait son entrée suite à une erreur de Logan Sargeant (Williams). Le leader en profite alors pour rentrer, tout comme Leclerc dans la foulée. Mais pas de chance pour le Monégasque, qui reste coincé six secondes aux stands et qui voit Russell et Norris passer devant.

Verstappen, qui ne s’est pas arrêté, est alors deuxième. Le double champion du monde commence à perdre des places mais tient finalement 41 tours avec les mêmes gommes, avant de rentrer aux stands.

Au 43e tour, Esteban Ocon est obligé d’abandonner après un souci sur son Alpine et oblige les commissaires à employer la voiture de sécurité virtuelle. Les Mercedes tentent alors le tout pour le tout et font rentrer Russell et Hamilton pour chausser des pneus medium. Une stratégie intéressante et presque payante pour les Flèches d’Argent mais Russell part à la faute dans le dernier tour et ruine toutes ses chances. Tout profit en revanche pour son coéquipier, qui glane la dernière place du podium.

Ce dimanche marque donc la fin de la domination absolue de Red Bull en 2023, mais nul doute que les Autrichiens voudront regoûter au champagne dès la semaine prochaine au Japon.