F1 Singapour - Verstappen et Pérez réalistes après leur élimination en Q2 : "Je n'attends pas grand-chose de la course"

Coup de tonnerre à Singapour, cadre de la quinzième manche de la saison de F1. Seulement onzième et treizième, Max Verstappen et Sergio Pérez n'ont pas emmené leur Red Bull en Q3. Un gros coup dur pour l'écurie autrichienne, qui avait remporté tous les Grands Prix de la saison jusqu'ici.

Logiquement, le double champion du monde se montrait déçu et réaliste après la séance qualificative remportée par Carlos Sainz. "Cela allait mieux lors de la troisième séance d'essais libres mais on a encore changé quelques réglages par après. Je glissais énormément ensuite, ça a été très difficile. Je ne pense pas qu'on pourra faire plus en course. Sur ce circuit, il faut être bien plus rapide pour pouvoir dépasser et je ne pense pas qu'on le soit. C'est une expérience choquante !"

Même son de cloche du côté du Mexicain. "Ca a été très difficile, surtout en Q2. On glissait trop rapidement. Lors de mon dernier tour, j'ai eu un souci avec mon moteur donc je n'ai pas pu défendre mes chances. Je n'attends pas grand-chose de la course, ça va être très difficile en partant de si loin".

Alors qui remportera le Grand Prix nocture de Singapour ? Réponse ce dimanche dès 13h30 sur Tipik pour Warm Up avant le départ dans la foulée.