F1 Singapour : Sainz s’adjuge la deuxième séance d’essais libres et confirme la bonne forme de Ferrari

Après une première séance d’essais libres dominée par Charles Leclerc ce vendredi matin, les bolides de F1 étaient de retour pour une deuxième séance sur le tracé urbain de Singapour, cadre de la quinzième manche de la saison.

Et c’est une nouvelle fois un pilote Ferrari qui s’est montré le plus rapide puisque Carlos Sainz devance son coéquipier Charles Leclerc et la Mercedes de George Russell. Derrière, les vétérans Fernando Alonso et Lewis Hamilton complètent le top 5. L’enseignement du jour ? La septième et huitième place des Red Bull de Sergio Pérez et Max Verstappen.

Place à une troisième et dernière séance d’essais libres prévue ce samedi à 11h30 à Marina Bay, avant les qualifications à suivre dès 15h sur les médias de la RTBF.