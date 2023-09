F1 Singapour : Sainz en pole au terme d’une folle séance qualificative, Verstappen 11e

Carlos Sainz s’est offert la pole au terme d’une séance passionnante à Singapour, cadre de la quinzième manche de la saison de F1 ! Le pilote Ferrari remporte l’exercice devant George Russell et Charles Leclerc, tandis que Lando Norris et Lewis Hamilton complètent le top 5. La grosse sensation du jour ? L’élimination des Red Bull de Sergio Pérez et surtout Max Verstappen en Q2.

En Q1, aucune surprise à signaler…. jusqu’aux dernières secondes de l’exercice. Sur une piste qui ne cesse d’évoluer, plusieurs pilotes améliorent leur chrono, permettant notamment à Yuki Tsunoda de signer le meilleur temps provisoire, devant les deux Haas ou encore Liam Lawson. Mais le drapeau rouge intervient au dernier moment après un gros crash, sans gravité, de Lance Stroll. Mauvaise nouvelle pour les Alfa Romeo, Logan Sargeant et surtout la McLaren d’Oscar Piastri, qui n’atteignent pas la Q2.