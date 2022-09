F1 Singapour : Lewis Hamilton le plus rapide d'une séance d'essais libres pour la première fois de la saison

La séance avait dû être interrompue pendant quelques minutes pour évacuer la monoplace de Lance Stroll (Aston Martin). Le Britannique a connu un problème mécanique après avoir touché un mur et a dû arrêter sa voiture sur la piste.

Une deuxième séance d'essais libres est encore au programme vendredi à 15h00. Samedi, la troisième et dernière séance d'essais libres débutera à 12h00 avant les qualifications à 15h00. Le départ du Grand Prix sera donné dimanche à 14h00.

La Formule 1 n'avait plus posé ses valises à Singapour depuis 2019. En 2020 et 2021, le Grand Prix n'avait pas pu avoir lieu à cause du coronavirus.