F1 Singapour : Leclerc ne pensait "pas faire la pole", Perez voit des opportunités, Hamilton était "si proche"

Charles Leclerc a réalisé la pole sur une piste de Singapour changeante. Le Monégasque a tiré le meilleur de sa Ferrari pour réaliser le meilleur temps devant Sergio Perez et Lewis Hamilton. Le pilote Ferrari était évidemment ravi au moment de la traditionnelle interview à même la piste : "Vraiment un super public. C’est sympa de voir autant de monde. Ça a vraiment été une séance compliquée. La Q1 et la Q2 en intermédiaire. En Q3, on ne savait pas vraiment ce qu’il fallait faire. On a opté pour les softs à la dernière minute et ça a payé. C’était vraiment piégeux. J’ai fait une erreur dans mon dernier tour donc je ne pensais pas faire la pole mais c’était juste suffisant donc je suis très heureux".

Si les qualifications se sont bien passées pour Leclerc, le week-end n'avait pourtant pas très bien débuté avec très peu de tours réalisés lors des essais libres suite à quelques soucis mécaniques : "Je suis très content avec le résultat d’aujourd’hui, surtout après la journée qu’on a connu vendredi. On a fait très peu de tours hier à cause de certains problèmes mais on s’est bien rattrapé. On n’a pas beaucoup de données pour la vitesse en course mais si on fait tout bien, je suis sûr qu’on peut gagner".

Humide, le tracé de Singapour s'est avéré encore plus délicat que sur le sec avec ses rails très proches des limites de la piste, comme souvent sur les tracés urbains. Charles Leclerc est toutefois parvenu à passer outre ces difficultés pour réaliser le meilleur temps : "C’était vraiment spécial. Chaque qualification dans des circuits urbains, on flirte avec les limites. Et encore plus quand c’est humide comme ça, il y a certaines parties qui restent mouillées donc on perd l’arrière. Mais au final, j’ai réussi à faire un tour plutôt propre et ça a suffi".