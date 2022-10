F1 Singapour : Leclerc dompte une piste humide et s’offre la pole, Verstappen 8e

Trois ans après le dernier GP de Singapour, Charles Leclerc a pris la pole ce samedi. Sur une piste changeante, il a fallu jongler entre les pneus intermédiaires en début de session et les pneus soft pour piste sèche en Q3. Le Monégasque s’est montré le plus efficace et devance Perez et Hamilton. En difficulté en Q3, Verstappen n’a réalisé que le 8e chrono.

Après trois ans d’absence suite au covid, le GP de Singapour fait son retour au calendrier cette saison. Un tracé urbain difficile à dompter qui s’est montré piégeux avec une piste humide lors de la Q1 qui s’est asséchée par la suite. Esteban Ocon et Daniel Ricciardo se font d’ailleurs surprendre en Q1. Latifi, Albon, Ocon, Ricciardo et Bottas sont les cinq premiers éliminés.

En Q2, les pilotes commencent à passer les pneus slicks mais la piste reste trop glissante à certains endroits et les chronos sont moins bons qu’avec les intermédiaires. Aston Martin est le grand perdant de ce coup de poker, Stroll (12e) et Vettel (14e) sont éliminés. Zhou (15e), Schumacher (13e) sont éliminés. Tout comme Russell qui n’est pas parvenu à faire mieux que le 11e chrono et est donc éliminé en Q2 à la surprise générale.

En Q3, les favoris partent tous directement en pneus soft pour piste sèche et enchaînent les tours. Lewis Hamilton et Fernando Alonso, à l’expérience, réalisent tour à tour les meilleurs chronos mais sont débordés en fin de session par un Charles Leclerc qui est monté en rythme au fil des tours. Max Verstappen n’a, lui, pas réussi à être dans le coup et ne réalise que le huitième chrono. Sergio Perez se glisse en première ligne, à la deuxième place alors qu’Hamilton partira troisième.