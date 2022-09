F1 Singapour : le GP le plus exigeant de la saison : « Si vous survivez ici, vous êtes prêt à tout affronter en F1 »

Certains pilotes adoptent une préparation physique spécifique avant de débarquer à Singapour tant les conditions climatiques mettent leur physique et celui des membres des équipes à rude épreuve comme le confirmait Pierre Gasly (Alpha Tauri) en conférence de presse ce jeudi. "Quand vous voyez comme les personnes transpirent déjà dans le paddock, vous pouvez imaginer comment on se sent dans la voiture avec la cagoule, la combinaison et les gants. Nous perdons l’équivalent de 2,5 kilos rien qu’en liquide et l’impact est énorme sur notre concentration, parce que malgré ces conditions il faut rester très précis à ces vitesses-là entre les murs. Ça se joue souvent à quelques centimètres."



Il est vrai qu’en plus de la chaleur et de la longueur de la course (peu de GP atteignent les 2h), les pilotes doivent faire face à l’exigence d’un circuit urbain. Singapour propose 23 virages, soit le nombre le plus élevé de la saison après l'Arabie saoudite, ce qui offre peu de répit aux pilotes.



"Il est extrêmement compliqué de garder de la fraîcheur mentale quand vous êtes à bout physiquement", confirme Charles Leclerc.



Le Monégasque qui avait mis en garde Carlos Sainz il y a quelques années. " Je me souviens la première fois que je suis arrivé ici en 2015 ou 2016, Pierre (Gasly) et Charles (Leclerc) m’ont demandé : " Tu t’es entraîné pour Singapour ? ". J’ai répondu " non pourquoi ? ". Et ils m’ont dit " Tu ne vas pas tarder à le savoir… ". Cet endroit ressemble à un four géant pour nous tous. Comme dit Pierre, le plus difficile c’est de rester au top mentalement. Parce que rouler durant 2h dans cette chaleur, c’est faisable, mais là où ça devient le plus difficile, c’est quand vous voulez aller chercher les deux ou trois dixièmes qu’il vous manque. Si vous survivez au GP de Singapour, vous êtes physiquement prêt pour n’importe quoi en F1. "