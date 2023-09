F1 Singapour – Le débriefing de Gaëtan Vigneron : "Est-ce que Red Bull va connaître sa première défaite de la saison ?"

La F1 a définitivement quitté l’Europe cette saison et pose ses valises à Singapour ce week-end, cadre de la quinzième manche de la saison. Comme d’habitude, Gaëtan Vigneron revient sur les faits marquants de la journée.

Notre envoyé spécial revient tout d’abord sur les deux séances d’essais libres de ce vendredi. "La première séance est peu représentative car disputée au soleil couchant. Les Ferrari réalisent le doublé grâce à Charles Leclerc et Carlos Sainz et le top 5 se tient en moins de deux dixièmes avec quatre écuries représentées. Les vedettes du jour ? Les lézards locaux qui ont envahi la piste à trois reprises et qui ont nécessité la sortie des drapeaux jaunes !"

Avant de poursuivre. "La deuxième séance est beaucoup plus représentative car on aura les mêmes conditions samedi et dimanche…. sauf s’il pleut. Ferrari est toujours devant mais dans l’ordre inverse sur une piste qui évolue beaucoup".

La grande question du jour ? L’état de forme de Red Bull, seulement cinquième force du plateau ce vendredi. "Ils souffrent sur un tour mais ça va mieux en conditions de course sur un tracé pourtant compliqué pour les Autrichiens. Max Verstappen nous disait d'ailleurs que c’est encore pire que prévu. Est-ce que Red Bull va connaître sa première défaite de la saison après une écrasante domination ?", se demande notre expert F1.

Rendez-vous ce samedi dès 14h55 sur Tipik pour une séance qualificative qui s’annonce aussi indécise que passionnante !