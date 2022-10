F1 Singapour – Le débriefing de Gaëtan Vigneron : "Dans des conditions mixtes quand abandonner les pneus intermédiaires pour passer en pneus slicks ?"

Charles Leclerc a réalisé la pole ce samedi à Singapour sur une piste changeante, s’asséchant au fil des minutes. Une séance passionnante sur laquelle est revenu notre spécialiste F1 Gaëtan Vigneron : "Séance qualificative indécise, haletante avec cette question : "'dans des conditions mixtes quand abandonner les pneus intermédiaires pour passer en pneus slicks ?'".

Une question qui s’est surtout posée en Q3 et qui a vu Charles Leclerc réaliser le meilleur tour. "Sa 9e de la saison, la 18e de sa carrière malgré le peu de roulage vendredi. Il aura à ses côtés Perez qui sauve un peu les meubles pour Red Bull".

Premier top 3 de la saison en qualifications pour Hamilton. Grosse désillusion par contre pour Max Verstappen : "Il était en train d’améliorer dans son dernier run et puis on lui a demandé de lever le pied et de rentrer au box. Il était furibard. On lui a expliqué qu’il était obligé de rentrer parce qu’il risquait de ne pas avoir assez d’essence pour donner le fameux échantillon d’essence obligatoire à la FIA. Décision sage parce que le risque était de partir en fond de grille ou depuis la pitlane".

Le Néerlandais était en colère après cette erreur qu’il a qualifié d’"inacceptable". Il a sans doute perdu toutes ses chances d’être champion du monde dès ce week-end puisqu’il doit s’imposer.

Grand Prix passionnant en perspective. "Il faudra tenir 61 tours, à la limite des deux heures dans des conditions très difficiles".

"Cela va sans doute éclipser la fameuse saga du respect ou non du fameux budget plafond. Un sujet qui alimentera la semaine entre les deux rendez-vous asiatiques puisque la FIA a promis de communiquer cette semaine".