F1 Singapour - Le débriefing de Gaëtan Vigneron : "Ce sera mission impossible pour Red Bull"

Carlos Sainz a signé la pole lors du Grand Prix de F1 de Singapour, théâtre de la quinzième manche de l'année. Comme d'habitude, Gaëtan Vigneron revient sur les faits marquants de ce samedi.

Notre expert F1 revient sur la séance compliquée de Red Bull avec la onzième et treizième place de Max Verstappen et Sergio Pérez. "Il n'y a pas de Red Bull en Q3 pour la première fois depuis la Russie en 2018, soit 102 Grands Prix ! Le Néerlandais manque la Q3 pour la première fois depuis l'Arabie saoudite, tandis que Pérez est hors du top 10 pour la septième fois de la saison. Verstappen a, en plus, dû passer trois fois chez les commissaires sportifs. Un samedi à oublier donc pour le double champion du monde".

Qui profite de tout cela ? "Ferrari, qui s'offre sa quatrième pole de la saison et la deuxième consécutive pour Sainz. Entre l'Espagnol et Charles Leclerc, on retrouve la Mercedes de George Russell, de retour en première ligne depuis l'Australie. Il ne faut pas oublier la McLaren de Lando Norris ou encore Lewis Hamilton et Fernando Alonso", poursuit Gaëtan Vigneron.

Que faut-il espérer de la course ? "Certainement un dimanche très spectaculaire ! Ferrari part devant, avec une Mercedes intercalée entre les deux. En revanche, ce sera mission impossible pour les Red Bull, qui vont sans doute perdre leur brevet d'invincibilité cette saison. Il y a toujours des voitures de sécurité à Singapour, d'autant plus que la météo pourrait venir tout chambouler", conclut notre envoyé spécial.

Suite des festivités ce dimanche dès 13h30 pour Warm Up avant de vivre le départ du Grand Prix dans la foulée.