F1 Singapour – George Russell manque le podium après une erreur dans le dernier tour : "Je n’ai pas les mots"

Avec l’absence des Red Bull aux avant-postes, il y avait de gros points à aller chercher ce dimanche à Singapour, cadre de la quinzième manche de la saison de F1.

Si Carlos Sainz a parfaitement saisi son opportunité en offrant à Ferrari sa première victoire de la saison, on ne peut pas en dire autant de George Russell. Pourtant auteur d’une très bonne course, et à quelques dixièmes de la deuxième place, le tout avec des pneus neufs, le Britannique encastre sa Mercedes dans le tout dernier tour d’une course nocturne éprouvante physiquement.

Logiquement, le Britannique était abattu à l’issue du Grand Prix. "Je n’ai pas les mots. On n’était pas loin de remporter la course mais Sainz et Lando Norris ont bien joué le coup devant. Je ne sais pas ce qu'il s’est passé durant le dernier tour honnêtement. C’était peut-être un manque de concentration à cause de la frustration. C’est une erreur d’un ou deux centimètres qui gâche tout le week-end, car sans cela, il aurait été incroyable. L’équipe a fait un excellent boulot, la voiture était parfaite et la stratégie aussi. C’est douloureux de repartir sans point. Mais il faut retenir le positif".

L’ancien pilote Williams tentera de rapidement tourner la page et visera le podium dès la semaine prochaine au Japon.