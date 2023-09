F1 Singapour – Fernando Alonso : "Je suis meilleur qu’au moment des mes titres de champion du monde"

Après un début de saison où Aston Martin a marqué les esprits avec six podiums en huit courses, le team est un peu rentré dans le rang, dépassé en termes de développement par les concurrents directs. Les troupes de Fernando Alonso ont un peu perdu le fil de la bataille pour la deuxième place du championnat constructeurs (ndlr : Aston est à présent 4e). Mais cela ne marque pas spécialement l’Espagnol.



“On a des hauts et des bas comme toutes les équipes. Et la bagarre est très serrée derrière Red Bull. Nous sommes quatre ou cinq équipes à nous battre pour des podiums. À certains moments c’est nous qui emmenions ce groupe et puis à présent on se bat parfois pour les places en fin de top 10. Ce sont des moments plus difficiles, mais en même temps chaque week-end où nous ne sommes pas suffisamment compétitifs nous sert de leçon pour avancer, pour devenir plus solide pour le futur. Et il est parfois nécessaire de se retrouver confrontés à ces périodes pour grandir. “



Le double champion du monde voit le projet Aston Martin de manière plus globale. Pas question d’oublier d’où vient l’équipe, 7e du championnat constructeurs l’an dernier.



“On en est déjà à sept podiums (ndlr : le dernier aux Pays-Bas où Alonso a terminé 2e). Ce n’est que le début de l’aventure Aston Martin. Il y a énormément de personnes qui rejoignent encore l’équipe. “



Quelques mois après son arrivée au sein des troupes Britanniques une chose est sûre, le choix de l’Espagnol de rejoindre Aston était le bon.



“La faim de victoires, de podiums est immédiatement revenue parce que j’avais toujours ce feu en moi et il a été entretenu par les performances du début de saison. Quand vous sentez l’odeur d’un bon résultat et que vous savez que vous avez entre les mains une voiture compétitive, la motivation vient toute seule. Et c’est un cercle vertueux, parce que du coup vous vous entraînez encore plus dur, vous allez encore davantage au simulateur, vous parlez encore plus avec les ingénieurs. “