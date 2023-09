F1 Singapour – Deuxième pole consécutive pour Carlos Sainz : "Une séance très difficile pour tout le monde"

Quelle séance qualificative à Singapour ! Au terme d’un suspense fou, Carlos Sainz a décroché la pole devant George Russell et Charles Leclerc. Mais la grosse surprise du jour est l’élimination de Max Verstappen et Sergio Pérez en Q2.

Et l’Espagnol respire la confiance en signant sa deuxième pole consécutive, après celle obtenue à Monza. "Tout fonctionne bien depuis le début du week-end, comme en Italie. J’essayais de ne pas commettre d’erreur dans ce dernier tour. C’est très important à Singapour. Ça a été une séance très difficile pour tout le monde ! C’est l’histoire de notre année, on a une très bonne voiture sur certaines pistes et on est bien dans le coup ici mais notre point faible reste notre rythme en course. On va essayer de gagner, je vais tout donner".

Deuxième, Russell aura également un coup à jouer avec l’absence des Red Bull. "C’était un gros défi ! C’était limite comme un sauna tellement il faisait chaud. Mais on a fait un excellent boulot, avec une bonne stratégie. La course s’annonce très serrée".

Derrière, Leclerc ne s’avoue pas vaincu malgré une petite déception ce samedi. "C’est très difficile ici. Tout a été super serré, Mercedes était bien dans le coup, cela a été très intéressant ce samedi. Carlos a fait un excellent travail. Il fait très chaud et humide, ce sera le gros défi de la course. On ne s’attendait pas à être si compétitif sur un tel tracé, c’est encourageant".

Une chose est sûre, Ferrari et Mercedes voudront priver Red Bull d’une première victoire de la saison lors d’une course à suivre dès 13h30 sur les médias de la RTBF.