Le monde de la F1 débarque à Singapour ce week-end, cadre de la quinzième manche de la saison.

Et après sa belle quatrième place à Monza, Charles Leclerc est heureux de retrouver la Marina Bay. "C’est un circuit urbain, le pilote peut faire la différence. C’est d’ailleurs mon tracé préféré ! J’espère avoir un bon résultat ici".

Avant de poursuivre. "J’aime les circuits urbains en général. Monaco, Bakou et Singapour sont mes rendez-vous préférés de la saison. Ici, on roule la nuit et il fait très chaud, c’est très spécial".

Premier objectif pour le pilote Ferrari ? Accrocher la pole lors de la séance qualificative prévue à 15h ce samedi sur les médias de la RTBF.