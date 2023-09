F1 Singapour : Charles Leclerc domine la première séance d’essais libres

Le monde de la F1 a définitivement quitté l’Europe cette saison pour poser ses valises du côté de Singapour ce week-end. Au programme ce vendredi ? Les traditionnelles séances d’essais libres.

Et c’est Charles Leclerc qui s’est montré le plus rapide lors du premier exercice. Le pilote Ferrari devance son coéquipier Carlos Sainz et Max Verstappen. Tandis que les Britanniques Lando Norris (McLaren) et Lewis Hamilton (Mercedes) complètent le top 5. Une séance sans aucun incident à signaler. Si ce n'est un drapeau jaune suite à l'invasion d'un... lézard sur la piste !

La deuxième séance est prévue à 15h.