F1 Singapour – Carlos Sainz savoure la première victoire de Ferrari en 2023 : "Toute l’Italie sera fière et heureuse"

Carlos Sainz remporte le Grand Prix de Singapour, cadre de la quinzième manche de la saison de F1. Le pilote espagnol devance les Britanniques Lando Norris et Lewis Hamilton. Alors que Max Verstappen, cinquième, met fin à une série de dix victoires consécutives.

Forcément, l’Espagnol était ravi après la deuxième victoire de sa carrière (après Silverstone en 2022, ndlr). "C’est un sentiment incroyable après un excellent week-end. Je veux remercier toute la famille Ferrari, on a réussi à obtenir notre première victoire après un début de saison difficile. Toute l’Italie sera fière et heureuse ce dimanche. Je me sentais bien, j’avais l’impression d’être en contrôle de tout et j’avais un bon rythme même si on est toujours proche d’une erreur, tellement on est à la limite".

Deuxième, son ancien coéquipier chez McLaren avait le sourire après son neuvième podium, le troisième en 2023. "Carlos a été très généreux en essayant de m’aider à avoir le DRS. Ça a aidé ma course et aussi la sienne ! Je savais que ça allait être compliqué quand les Mercedes ont mis les médiums. Je suis super content de ce résultat. J’ai touché le même mur que George Russell, je pense qu’il a essayé de me copier (rires). Ça a été une course stressante mais ça a payé".

Derrière, Hamilton signe son… 196e podium, le cinquième déjà cette saison. "Je veux féliciter Carlos et Lando qui ont fait un très bon travail. C’est dommage pour mon départ, où j’ai fait une petite erreur. Mais aussi pour George, on poussait à fond. Il a fait un excellent week-end".

Les trois pilotes voudront certainement à nouveau monter sur le podium, dès la semaine prochaine au Japon.