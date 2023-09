F1 Singapour : Carlos Sainz s’adjuge la dernière séance d’essais libres

Place à la troisième et dernière séance d’essais libres ce samedi à Singapour, cadre de la quinzième manche de la saison de F1.

Après un vendredi dominé par Ferrari, c’est à nouveau la Scuderia qui s’est montrée le plus rapide grâce à Carlos Sainz quelques heures avant les qualifications. L’Espagnol devance George Russell (Mercedes) et Lando Norris (McLaren), tandis que Max Verstappen (Red Bull) et l’autre Ferrari de Charles Leclerc complètent le top 5 lors d’une séance sans incident à déplorer.

Suite des festivités ce samedi dès 14h55 pour une séance qualificative à suivre en direct sur Tipik.