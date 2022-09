F1 Singapour : Carlos Sainz et Ferrari dominent la deuxième séance d'essais libres

La Scuderia a montré les crocs lors de la deuxième séance d'essais libres du Grand Prix de Singapour. Carlos Sainz (Ferrari) a signé le meilleur temps en réalisant un chrono de 1:42.587 pour devancer son équipier monégasque Charles Leclerc de 208 millièmes de seconde. Le Britannique George Russell (Mercedes) a signé le troisième temps à 324 millièmes.

Plus tôt vendredi, Lewis Hamilton (Mercedes) s'était montré le plus rapide de la première séance d'essais libres. Une grande première cette saison pour le Britannique, septuple champion du monde, qui a pris la 4e place de la deuxième séance.

Max Verstappen (Red Bull), qui peut être sacré champion du monde pour la 2e fois de rang ce week-end, a lui signé le 15e temps à 2.058 secondes de Sainz. Ce matin, le natif d'Hasselt avait pourtant réalisé le deuxième chrono de la première séance derrière Hamilton.

Samedi, la troisième et dernière séance d'essais libres débutera à 12h00 avant les qualifications à 15h00. Le départ du Grand Prix sera donné dimanche à 14h00.

La Formule 1 n'avait plus posé ses valises à Singapour depuis 2019. En 2020 et 2021, le Grand Prix n'avait pas pu avoir lieu à cause du coronavirus.