Le dernier grand-prix de Grande-Bretagne restera l’un des faits marquants de la saison 2021 et l'un des tournants de l’intense duel entre Lewis Hamilton et Max Verstappen. L’accrochage entre le Britannique et le Néerlandais au premier tour du GP de Silverstone et l’effroyable crash dont a été victime le pilote Red Bull constituent le premier acte d’un mano a mano qui a atteint des sommets l’an dernier. Retour sur l’accident qui a fait basculer le championnat dans une lutte devenue mélange de duels en piste, de guerre des mots et de lutte d’égos.



18 juillet 2021, la F1 débarque à Silverstone pour la dixième manche de la saison. Max Verstappen, en tête du championnat depuis le cinquième GP à Monaco, arrive en Grande Bretagne avec 32 points d’avance sur Lewis Hamilton.



Ce week-end-là est aussi synonyme de première course sprint de l’histoire (l’une des trois de la saison 2021). Et malgré une première place sur la grille de cette sprint race pour Hamilton, la première joute britannique tourne à l’avantage de Verstappen. Une explication déjà intense, mais ce n’est rien par rapport à celle qui attend les deux hommes le lendemain.



Dimanche 15h, Verstappen, vainqueur de la course sprint, s’élance donc devant tout le monde. À ses côtés sur la première ligne, Lewis Hamilton, bien décidé à prendre le plus rapidement possible les commandes du GP. Max prend le meilleur envol, mais le face-à-face est déjà titanesque dès le premier tour sous le regard des 140 000 spectateurs suspendus au duel entre le héro local et leader du championnat. Le Néerlandais résiste aux assauts de Lewis Hamilton jusqu’à ce virage de Copse abordé à… km/h. La mercedes tente de prendre l’intérieur, Max tient tête et pour la première fois Hamilton ne lève pas le pied. Le Britannique touche la roue arrière droite de la Red Bull qui traverse le bac à gravier et va s’écraser contre le mur de pneus. Le choc est violent : 51g, Verstappen est sonné, mais il s’extrait de l’épave.