F1 : Sebastian Vettel de retour dans une F1 en juillet

Sebastian Vettel reprendra du service cet été… mais pour le plaisir.

Il participera au célèbre festival Goodwood (qui rassemble des véhicules de course historiques). L’Allemand, qui avait pris sa retraite en fin de saison dernière, y pilotera la Williams FW14B avec laquelle Nigel Mansell avait conquis le titre de champion du monde en 1992 et la McLaren MP4/8 (1993) d'Ayrton Senna. Deux voitures de la collection personnelle de l’ex-pilote Aston Martin.



Il s’agira du deuxième passage du quadruple champion du monde à Goodwood, puisqu’il s’y était déjà rendu en 2012 au volant de la Red Bull avec laquelle il avait remporté le titre l’année précédente.



Cette année, le festival en profitera pour rendre hommage à Vettel et mettre en valeur sa carrière. Pour l'Allemand, ce passage en Angleterre sera également l'occasion de continuer à promouvoir les carburants de synthèse, chose qu'il fait déjà au travers de sa campagne "Race without Trace", qui vise à prouver que des courses plus "propre" sont possibles avec des moteurs thermiques.



“C’est formidable de revenir à Goodwood après toutes ces années “, a déclaré l’Allemand au site officiel de la F1. “J’ai hâte de prendre le volant de certaines de mes voitures les plus mémorables qui rouleront avec du carburant durable ce week-end. Je suis un pilote passionné et il est important pour moi que nous continuions à prendre plaisir à piloter des voitures de course emblématiques aujourd’hui et à l’avenir, mais que nous le fassions de manière responsable.“