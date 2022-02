F1 : Red Bull présentera la RB18 de Max Verstappen et Sergio Pérez le 9 février

Red Bull, l'équipe du Champion du Monde Max Verstappen, présentera sa nouvelle monoplace, la RB18, le 9 février, a annoncé ce jeudi l'écurie autrichienne via une vidéo postée sur Twitter.

Red Bull sera la première écurie à dévoiler sa nouvelle voiture en vue de la saison 2022 du Championnat du Monde de Formule 1. Suivront Aston Martin le 10 février, McLaren le 11, Alpha Tauri le 14, Ferrari le 17, Mercedes le 18, Alpine le 21 et Alfa Romeo le 27. On attend encore l'annonce des dates de présentations des écuries Williams et Haas.

La RB18 de Max Verstappen portera le numéro 1, le Néerlandais ayant été sacré Champion du Monde devant Lewis Hamilton l'an dernier. Sergio Pérez sera l'autre pilote Red Bull.

Le Championnat du Monde de F1 débutera le 20 mars à Bahreïn. Avant cela, des essais sont prévus à Barcelone du 23 au 25 février et à Bahreïn du 10 au 12 mars.