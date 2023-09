F1 : que doit faire Max Verstappen pour être sacré champion du monde au Qatar ?

Auteur d’une véritable démonstration au Japon, Max Verstappen se rapproche encore plus d’un troisième sacre en F1, après avoir offert le titre des constructeurs à Suzuka. Mais que doit-il arriver pour que le natif de Hasselt devienne officiellement triple champion du monde dès le prochain rendez-vous au Qatar dans deux semaines et alors qu’il reste six Grands Prix à disputer ?

177 points. Voici l’écart ahurissant entre le Néerlandais et son plus proche poursuivant : son coéquipier Sergio Pérez. Le Mexicain est d’ailleurs le seul à pouvoir mathématiquement priver Mad Max d’une troisième couronne de rang puisque Fernando Alonso et Lewis Hamilton ont officiellement été écartés de la course au titre ce dimanche. Mais la tâche s’annonce (quasi) impossible pour le pilote de 33 ans.