F1 : quand une simple vidéo de George Russell devient drôlement virale

Qui dit nouvelle saison de Formule 1 dit également nouveau générique. Depuis l’arrivée de Liberty Media les génériques de début de programme sont de plus en plus réussis. On y voit les pilotes mis en scène les uns après les autres (sur fond vert). Cette année, la catégorie reine du sport automobile a donc remis le couvert avec une nouvelle séquence digne des meilleurs réalisateurs. Toutefois, la pose d’un certain George Russell a fait sourire pas mal d'observateurs.

Dans la vidéo de présentation, on voit en effet le pilote Mercedes poser tel un danseur. Voyant la vidéo devenir virale, la Formule 1 a décidé de tweeter la photo originale du pilote britannique et de laisser l’imagination des internautes faire le reste. En voici le meilleur cru.