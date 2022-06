F1 : Qualifications du Grand-Prix du Canada (Direct vidéo dès 22h)

Après deux ans d'absence à cause de la pandémie, la Formule 1 fait son grand retour au Canada à l'occasion de la neuvième manche de la saison. De l'autre coté de l'Atlantique, les Red Bulls tenteront de décrocher une cinquième victoire de rang (quatre pour Max Verstappen, dont la dernière en Azerbaïdjan, et une pour Sergio Perez à Monaco).

Sur le circuit Gilles Villeneuve, leurs plus grands opposants resteront les Ferrari de Leclerc et Sainz. Malgré l'abandon de leur deux pilotes sur le circuit azéri la semaine passée, la Scuderia espère enfin concrétiser les bons résultats enregistrés lors des qualifications. L'écurie au cheval est partie en tête sur la grille de départ à six reprises depuis le début de la saison. Charles Leclerc reste d'ailleurs sur quatre pôles consécutifs mais n'a plus levé les bras sur un podium depuis début mars (Australie).

Au vue de leurs derniers résultats, les Mercedes de Lewis Hamilton (si son dos le lui permet) et de George Russell tenteront surtout de suivre la cadence.

Avant ce weekend à Montréal, au classement général des pilotes, Max Verstappen est toujours en tête avec 150 points. Le champion du monde néerlandais compte 21 points d'avance sur son équipier Perez (129) et 34 unités sur son rival Charles Leclerc (116).

Les qualifications du Grand Prix du Canada sont à suivre dès 22h sur Tipik et sur Auvio.