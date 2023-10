F1 Qatar – Sergio Perez, balayé par Verstappen cette saison : "On vit tous des hauts et des bas… mais Max ne connaît pas ça"

Sauf (énorme) incidents ce week-end, Max Verstappen devrait coiffer au Qatar sa troisième couronne de champion du monde de Formule 1 consécutive. Le Néerlandais n’a plus que trois petits points à empocher pour sceller définitivement ce sacre 2023 qui n’a jamais vraiment été mis en doute cette année. Si Sergio Perez a fait illusion durant quelques courses en début de saison, le Mexicain s’est rapidement retrouvé au tapis, balayé par un intraitable équipier particulièrement difficile à faire vaciller.



"Max est capable de performer même avec une voiture plus compliquée à piloter, plus capricieuse et même dans des conditions délicates", déclarait Perez ce jeudi au micro de la RTBF. "Je trouve que cela impose le respect, j’admire cet aspect de son pilotage. Il est en mesure de sortir un tour exceptionnel, peu importe le niveau de performance de la voiture et même quand la balance ne lui convient pas, c’est ça qui le rend unique. Il est au-dessus de tout le monde pour le moment."