F1 Qatar : Piastri remporte la course sprint, Verstappen officiellement triple champion du monde

L’Australien garde la tête au départ, devant George Russell. Troisième, Verstappen se fait doubler par les Ferrari de Carlos Sainz et Charles Leclerc avant que la voiture de sécurité ne fasse son apparition suite à une sortie de piste de l’AlphaTauri de Liam Lawson. Quelques tours plus tard, cette même voiture de sécurité doit à nouveau entrer en piste après une erreur de Logan Sargeant, peu en confiance au volant de sa Williams.

Alors que Russell prend la première place au profit de l’Australien, Mad Max repasse facilement les Ferrari pour retrouver la troisième place. Au onzième tour, le jeune australien repasse Russell pour s’emparer de la tête de la course sprint.

Mais le fait marquant du jour a lieu quelques instants plus tard. Après un accrochage avec Esteban Ocon et Nico Hulkenberg, Sergio Pérez est contraint à l’abandon. Un abandon qui offre automatiquement un troisième titre consécutif à Verstappen à huit tours du terme. Et pour la troisième fois de la soirée, la voiture de sécurité fait son apparition.

Loin de se contenter de cela, Verstappen accélère la cadence pour dépasser Russell et glaner la deuxième place. Mais pas suffisant pour rattraper Piastri, qui remporte la première course sprint de sa jeune carrière.

Le week-end est en revanche loin d’être terminé puisque le désormais triple champion du monde voudra célébrer son titre en remportant le GP du Qatar, où il s’élancera devant tout le monde. Une course à suivre ce dimanche dès 19h en direct sur les médias de la RTBF.