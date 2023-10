F1 Qatar – Oscar Piastri heureux après son succès au sprint : "Mais je ne me sens pas comme un vainqueur de Grand Prix"

Si le monde de la F1 parle évidemment du troisième sacre de Max Verstappen, Oscar Piastri avait, lui aussi, de quoi être ravi ce samedi au Qatar. Pour sa première saison en Formule 1, le pilote McLaren a en effet remporté sa première course sprint.

Forcément, l’Australien était ravi… mais lucide. "Je ne me sens pas réellement comme un vainqueur de Grand Prix. Je suis content mais ce n’est évidemment pas la même sensation. Il n’y a pas eu de longue course, ni de podium ou de champagne. C’est la partie la plus chouette ! C’est évidemment génial et je suis très content de performer de la sorte. Mais je suis un vainqueur de course sprint et pas un vainqueur de Grand Prix".

Le protégé de Mark Webber est en tout cas fier d’avoir réussi à dominer le nouveau triple champion du monde. "Le battre le jour où il devient champion du monde…. Je prends !", dit-il avec le sourire. Avant de conclure. "C’est évidemment mérité, il a réalisé une superbe saison".

Sixième au départ, le coéquipier de Lando Norris voudra à nouveau réaliser de belles choses lors d’une course à suivre ce dimanche dès 19h sur les médias de la RTBF.