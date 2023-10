F1 Qatar : Max Verstappen signe sa première victoire en tant que triple champion du monde

Un des faits marquants de ce dimanche arrive… avant le départ, puisque Carlos Sainz déclare forfait quelques minutes avant le début du GP après un souci dans le système d’essence de sa Ferrari.

Si Verstappen garde la tête à l’extinction des feux, le départ tourne au cauchemar pour les Mercedes, qui s’accrochent entre elles dans les premiers mètres, forçant Lewis Hamilton à abandonner. La voiture de sécurité fait alors son apparition.

Avec l’absence des Mercedes dans les premières places, le Néerlandais mène donc devant Piastri et Fernando Alonso. Mais l’Espagnol perd des places à la suite d’une erreur au 34e tour et se classe finalement sixième. Peu après le 40e tour, Logan Sargeant est victime d’un abandon…. insolite. Le pilote Williams fait savoir à son clan qu’il ne se sent pas bien et qu’il aurait vomi dans son casque.

Après un début de course chaotique, Russell réussit une superbe remontée pour glaner la quatrième place, juste derrière les McLaren.

Devant, le fils de Jos n’est jamais inquiété, prend même un tour à son coéquipier Sergio Pérez, et remporte son quatorzième succès de la saison (en… 17 courses), le 49e de sa carrière. Prochain rendez-vous ? Dans deux semaines, à Austin, pour un nouveau week-end sprint.