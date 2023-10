F1 Qatar : Max Verstappen signe sa dixième pole de la saison, la trentième de sa carrière

Pour la quatrième fois cette année, le format sprint fait son apparition ! Ce vendredi, place donc à la séance qualificative qui déterminera la grille de départ du Grand Prix du Qatar ce dimanche, cadre de la 17e manche de la saison de F1.

Et c’est l'inévitable Max Verstappen qui s’élancera devant tout le monde puisque le pilote Red Bull signe la pole devant les Mercedes de George Russell et Lewis Hamilton, tandis que Fernando Alonso et Charles Leclerc complètent le top 5. Deuxième et quatrième au terme de l'épreuve, les McLaren de Lando Norris et Oscar Piastri sont pénalisées suite à un non respect de la limite de la piste et s'élanceront respectivement dixième et sixième.

Pas de réelle surprise en Q1, si ce n’est une nouvelle élimination du décevant Lance Stroll au volant d’une Aston Martin pourtant bien dans le coup. Le Canadien s’élancera aux côtés de Logan Sargeant (Williams), Liam Lawson (AlphaTauri), la Haas de Kevin Magnussen et l’Alfa Romeo de Guanyu Zhou.

Deux grosses sensations sont en revanche à signaler en Q2 avec les décevantes treizième et quatorzième places de Carlos Sainz (Ferrari) et Sergio Pérez (Red Bull). L’AlphaTauri de Yuki Tsunoda, la Williams d’Alexander Albon et la Haas de Nico Hulkenberg sont les autres éliminés de l’exercice.

En Q3, le Néerlandais se met rapidement à l'abri avec un excellent chrono lors de son premier relais. D'autant plus que Leclerc manque son premier essai après une légère sortie de piste. Tout profit pour le Néerlandais qui n'a pas besoin d'améliorer son temps pour signer sa dixième pole de la saison et la trentième de sa carrière.

Suite des évènements ce samedi dès 15h pour le Sprint Shootout avant la course sprint à suivre à 19h30. Une course qui pourrait être historique puisqu’elle pourrait déboucher sur un troisième sacre de rang pour le natif de Hasselt.