F1 Qatar – Max Verstappen savoure son sacre : "C’est incroyable de devenir triple champion du monde"

Dominateur depuis les premiers tours de roue de la saison, Max Verstappen a été sacré champion du monde de F1 pour la troisième fois consécutive, ce samedi au Qatar. Le pilote Red Bull s’est classé deuxième d’une course sprint remportée par l’Australien Oscar Piastri.

Forcément, le Néerlandais avait du mal à cacher sa joie au moment de sortir de sa RB19. "C’est un sentiment fantastique. Ça a été une année incroyable, avec beaucoup de chouettes courses. Je suis super fier du travail de l’équipe. C'est un plaisir de travailler avec eux. C’est incroyable de devenir triple champion du monde".

Avant d’analyser une course sprint mouvementée et marquée par trois voitures de sécurité. "C’était une chouette course. Oscar a fait un très bon boulot. J’ai tout essayé mais je n’ai pas réussi à le rattraper".

Enfin, le natif de Hasselt avoue ne pas encore penser à de futurs records. "On verra ce qui arrivera, je profite juste du moment. On va essayer de faire perdurer ces beaux moments".

Le pilote de 26 ans voudra célébrer son sacre dès ce dimanche lors d’un Grand Prix du Qatar où il a décroché la pole vendredi. Un rendez-vous à suivre dès 19h sur les médias de la RTBF.