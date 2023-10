F1 Qatar - Max Verstappen fête son titre par une victoire : "C'est un chouette bonus de gagner la course"

Max Verstappen célèbre son troisième titre de la meilleure des manières : en s'adjugeant le Grand Prix de F1 au Qatar.

Forcément, le Néerlandais était satisfait au terme d'un week-end parfait. "Je quitte Doha avec un titre, et c'est un très chouette bonus de gagner la course ce dimanche". Avant de revenir sur les conditions de course éprouvantes, qui ont notamment vu Logan Sargeant abandonner à cause de cela. "Ce n'était pas la course plus difficile de ma vie, même si elle était dure. Mais j'en ai connu des pires".

Juste derrière, Oscar Piastri confirme tout son potentiel en signant un deuxième podium en F1 (le deuxième consécutif), et après avoir remporté la course sprint samedi. "C'était très difficile physiquement, mais ça va. Je suis content de finir deuxième".

Troisième, Lando Norris réussit une très belle remontée. "C'était difficile mais on avait un bon rythme. C'était un peu frustrant car si je ne m'étais pas élancé dixième, je pense que j'aurai pu me battre avec Max, et donc pour la victoire. Mais les deux voitures sont sur le podium donc c'est un très bon résultat. Oscar a fait un très bon travail durant tout le week-end".

Prochain rendez-vous ? Le Grand Prix des Etats-Unis à Austin, dans deux semaines.