F1 Qatar : Logan Sargeant contraint à l’abandon…. car il aurait vomi dans son casque

Max Verstappen a remporté le Grand Prix du Qatar, théâtre de la 17e manche de la saison de F1. Le nouveau triple champion du monde l’emporte devant les McLaren pour célébrer son titre de la meilleure des manières.

Une course qui aura été éprouvante physiquement au vu des conditions difficiles. La preuve avec l’abandon insolite de Logan Sargeant. Peu en confiance ces dernières semaines, le pilote Williams a fait savoir à son écurie qu’il ne se sentait pas bien du tout et qu’il aurait même vomi dans son casque.

Son ingénieur a alors tenté de rassurer son pilote en lui affirmant qu’il n’y avait aucune honte à cela et qu’il pouvait ranger sa Williams au garage si ça n’allait pas.

Quelques tours plus tard, on voyait également George Russell lâcher son volant durant une ligne droite pour se soulager les mains. "C'était la course la plus éprouvante physiquement de ma carrière", avouait le pilote Mercedes à l'issue de la course.

L'Américain voudra retrouver des couleurs dans deux semaines, où il roulera à domicile pour le GP des Etats-Unis à Austin.