F1 Qatar - Les Mercedes s'accrochent au départ : "J'en prends la responsabilité", avoue Lewis Hamilton

Mais pas de rancune du côté de son coéquipier, qui a finalement réussi à accrocher la quatrième place. "Ce n'était pas du tout intentionnel. On a énormément de respect l'un envers l'autre. On a encore parlé avant la course pour voir comment on allait pouvoir s'aider. On a un objectif en tête : assurer la deuxième place au championnat des constructeurs. Heureusement, on a pu finir devant Ferrari".

Une chose est sûre : les Flèches d'Argent voudront faire mieux à Austin dans deux semaines.